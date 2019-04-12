Крымск и Темрюк получат звание «Город воинской доблести»

Эти города станут первыми в регионе, которым присвоят почетный статус.

В 2018 году по инициативе губернатора депутаты ЗСК приняли решение о присвоении населенным пунктам почетных званий «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». По мнению главы региона Вениамина Кондратьева, к процессу присвоения звания надо подходить со всей ответственностью.

«Это должны быть на самом деле места воинской славы. Важно понимать, достойны ли звания станица или город, были ли там бои. Чтобы мы могли с уверенностью объяснить будущему поколению, почему у города такое звание», — отметил Кондратьев.

В этом году претендентами на присвоение звания «Города воинской доблести» стали Крымск и Темрюк. Документы с подписями жителей передали на рассмотрение в ЗСК.

Крымск — один из немногих населенных пунктов Северного Кавказа, в освобождении которого лично принимал участие маршал СССР Георгий Жуков. В боях за Сопку Героев погибло более 16 тыс. советских солдат и офицеров.

Руководитель Темрюкского района Федор Бабенков отметил, что в 1942-1943 годах муниципалитет был прифронтовым, 400 дней город был в оккупации. Бои за освобождение закончились разгромом захватчиков и завершением битвой за Кавказ.

Вениамин Кондратьев уверенно высказал, что при поддержке депутатов к 9 мая звания будут присвоены.

В Кущевском районе приняли решение в следующем году подать документы на присвоение звания «Станицы воинской доблести» станице Кущевской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.