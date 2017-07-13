Крымские диверсанты рассказали о подготовке взрывов украинской разведкой

Обвиняемые в подготовке диверсий Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Об этом рассказал адвокат Александр Попов. Он пояснил, что получил письменное уведомление о том, что Андрей Захтей отказался от его услуг, а также других защитников. Этот отказ, по его словам, был одним из условий заключения соглашения о досудебном сотрудничестве. Попова добавил, что досудебное соглашение с прокуратурой также заключил и Штыбликов.

Они дали показания, которые подтверждают версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. Дела двух диверсантов будут рассмотрены в суде в особом порядке, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму в августе 2016 года задержали группу диверсантов. На месте столкновения были обнаружены боеприпасы специальных подразделений Вооруженных сил Украины. Во время выполнения операций погибли двое российских военнослужащих. А 9 ноября сотрудники ФСБ задержали на полуострове украинских разведчиков-диверсантов. У них изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Вернуться на ленту

Источник