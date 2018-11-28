Крымские поисковики вместе с казаками установили памятник солдатам

Братская могила находится в лесополосе станицы Гладковской, где в 1943 году проходила линия фронта.

Первые останки бойцов станичники обнаружили 25 лет назад и установили деревянный крест. Всего здесь покоятся 16 человек, но имен на граните немного. Одного красноармейца опознали по медали — это Федор Денисенко 1899 года рождения. Еще одну фамилию удалось узнать благодаря найденной ложке солдата — на ней была надпись «Костыкин».

Прежде всего это память. Без прошлого не будет ничего. Хотелось бы донести до подрастающего поколения, до нашей молодежи, что деды, прадеды да и вообще люди отдавали свои жизни за наше светлое будущее, — рассказал руководитель краевой поисковой организации «Кавказ» Николай Клименко.

В 2018 году это уже третий памятник, установленный силами поисковой организации. Больше 30 ее активистов ведут раскопки в местах боев. Им помогают волонтеры молодежного клуба. Школьники работают с архивными документами.

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