Крымский мост побил рекорд Керченской переправы

С момента открытия по нему проехали более 3,5 млн машин, что больше, чем трафик Керченской переправы за два года.

С 2016 по 2017 годы переправой воспользовались 3,17 млн автомобилей — это около 4 тыс. машин в сутки.

Трафик же моста в среднем составляет 15 тыс. машин в сутки, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.

Железнодорожную часть моста откроют для поездов в декабре 2019 года. После запуска в Крым будут ходить поезда из 11 городов РФ.

Россияне назвали важнейшим событием 2018 года открытие Крымского моста.

Материал о рекордах строительства моста читайте здесь.