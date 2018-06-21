Крымский дайвер рассказал о затонувшем корабле, на котором нашли галерею

Предположительно, в картинной галерее присутствуют холсты знаменитого русского художника Ивана Айвазовского.

Пароход «Генерал Коцеб» нашли на дне акватории еще десять лет назад, но к его изучению приступили только сейчас. Для этого понадобилась команда опытных подводников и специальное оборудование. Судно лежит на глубине 40 м, расстояние до крымского берега — больше 20 морских миль.

«Огромный, реально огромный корабль. Чтобы обойти его, мы тратим где-то по 12-15 минут. Огромные колеса, большой штурвал, к сожалению, не сохранился, но остался маленький, какие-то механизмы управления, все присутствует. Очень красивый корабль», — рассказал дайвер Сергей Горнелюк.

Пароход «Генерал Коцебу» был одним из самых роскошных в российском флоте. Красивые каюты, керамическая мозаика на полу, изысканная мебель. Именно этому судну выпала честь в 1859 году открывать движение по Суэцкому каналу. Тогда среди пассажиров был и художник Иван Айвазовский.

Картины, которые обнаружили дайверы, вполне могут принадлежать кисти мариниста.

Сами холсты практически утрачены, но в уголках рам есть фрагменты с образцами краски. Возможно, именно они помогут раскрыть тайну полотен.

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