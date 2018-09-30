Крымский мост 1 октября откроют для движения грузового транспорта

В 00:00 снимут все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона.

Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Обеспечение транспортной безопасности предусмотрено по действующей с мая этого года схеме — в пунктах досмотра на таманском и керченском берегу.

Временное ограничение движения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу более 3,5 т, ввели на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида».

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