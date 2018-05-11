Крымский мост круглосуточно будут охранять 20 постов

Контракт на охрану Крымского моста на 53,9 млн рублей подписали управление федеральных автодорог «Тамань» и предприятие Минтранса РФ.

В опубликованном на сайте госзакупок тексте контракта сообщается, что исполнителем работ по охране будет ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации».

В документе от 10 мая говорится, что исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по охране искуственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения «Участок A-290 Новороссийск — Керчь. Транспортный переход через Керченский пролив».

Срок оказания услуг — с момента подписания контракта до конца 2018 года. Исполнитель должен принять объект под охрану в течение трех дней с момента подписания контракта.

Согласно условиям договора, на мосту будет 20 постов круглосуточной охраны. На мосту также должны находиться не менее шести автомобилей для групп быстрого реагирования, мобильные группы должны проводить патрулирование не менее восьми раз в сутки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

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