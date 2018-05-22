Крымский мост освятили во время морского крестного хода

Молебен 22 мая провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Чин освящения был совершен во время морского перехода через Крымский мост на Аршинцевскую косу. Он состоялся в рамках научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка», которая проводится по инициативе российского путешественника Федора Конюхова, благотворительных фонов «Православный Крым» и «Зеленая планета».

В ней принимает участие исследовательская команда, в которую вошли студенты и преподаватели из 18 университетов и научно-исследовательских институтов РАН, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту. В 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал популяризировать маршруты к мосту, пролегающие в объезд кубанской столицы.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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Строительство Крымского моста

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