Крымский мост планируют открыть для большегрузов 1 октября

Об этом 26 сентября сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

Старовойт заявил, что Росавтодор сохраняет планы запустить с 1 октября движение фур по Крымскому мосту.

Сейчас поставки грузов в Крым из других регионов России ведутся через Керченскую паромную переправу, а это дольше и дороже. Ранее сообщалось, что мост для большегрузов планируется открыть в октябре, сейчас по нему могут ездить легковые автомобили и автобусы.

Глава Росавтодора добавил, что к открытию моста для фур специалисты провели работу по устройству верхнего слоя асфальтобетона на автомобильном подходе со стороны Керчи и обустроили стационарные досмотровые комплексы, которые должны быть введены в эксплуатацию 1 октября.

«На сегодняшний день подготовлена инфраструктура для приема и комфортного безопасного движения и легковых автомобилей, и грузовых транспортных средств, и автобусов», — цитирует Старовойта ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.

На Крымском мосту в конце июля уложили первые рельсы. На полуостров железнодорожники укладывают «бархатный путь». К 10 августа строители сформировали почти все опоры железнодорожной части Крымского моста.

Краснодарские производители уже наладили поставки по Крымскому мосту. Предприятия используют небольшие грузовики до запуска полноценного грузового движения.

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