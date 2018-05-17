Крымский мост поставили на кадастровый учет

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировала Крымский мост и поставила его на кадастровый учет.

В сообщении говорится, что Росреестр зарегистрировал право РФ, а также право оперативного управления на автодорожную часть Крымского моста.

Мост поставлен на учет как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов РФ — Республики Крым и Краснодарского края, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту. В 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

Крымский мост появился на Google Maps.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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