Крымский район принял акцию «Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи!»

В Крымске на стадионе «Витязь» прошел парад делегаций спортшкол и округов муниципалитета.

Участников праздника приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта региона Вадим Пермяков, глава района Сергей Лесь, ветеран ФК «Кубань» Александр Плошник.

Вечером на стадионе пройдет матч в рамках первенства по футболу Краснодарского края между местной командой «Сопка героев» и краснодарской «Южной звездой».

Флаг акции Крымский район принял от Анапы. В течение двух недель символ побывает во всех сельских поселениях района, там будут проходить спортивные праздники. А 19 августа муниципалитет передаст эстафету Новороссийску, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всекубанская акция «Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи!» стартовала в апреле 2016 года в Ейском районе и уже прошла на территории 26 муниципальных образований края. Финал состоится в Сочи накануне чемпионата мира по футболу в мае 2018 года.

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