Крымский район принял флаг акции «Навстречу ЧМ по футболу»

На стадионе «Витязь» в августе прошел торжественный парад делегаций спортивных школ города и поселений района.

Переходящее знамя из рук спортсмена из Анапы принял глава Крымского района Сергей Лесь. Среди гостей — ветеран кубанского футбола Александр Плошник. Он вырос в Крымске и там же начинал играть в футбол.

«Я родом отсюда. Я начинал с футбола, который проходил именно на этом стадионе. Это далекие 70-е. Я рад, что был приглашен на эту акцию», — сказал Александр Плошник.

Организована акция министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. В течение двух недель флаг побывает во всех населенных пунктах района. Эстафета проводится она только в Краснодарском крае.

«Мы сделали ее по аналогии к проведению зимних олимпийиских и паралимпийских игр. Естественно, она вовлекает как можно большее количество людей не только к занятиям физической культурой и спортом, но и в первую очередь к информационному обеспечению. К тому, чтобы люди узнали, что такое физическая культура», — считает заместитель министра по физической культуре и спорту Краснодарского края Вадим Пермяков.

Следующим, 28-м участником всекубанской акции «Навстречу ЧМ по футболу в городе Сочи», станет Новороссийск. Передача флага пройдет 19 августа.

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