Крымский телеканал обнародовал видео взрыва и расстрела в колледже Керчи

Опубликованы записи с камер видеонаблюдения.

Телеканал «Вести.Крым» пояснил, что обнародовать эти кадры решено в связи с тем, что после трагедии появилось много слухов и домыслов.

На видео видно, как преступник входит в здание колледжа через заднюю дверь, где нет охраны. На одном из этажей он оставляет рюкзак, предположительно, с бомбой. Когда начинается перемена и ученики выходят из аудиторий, происходит взрыв. После этого молодой человек появляется с ружьем в руках, начинается стрельба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже.

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ЧП в колледже в Керчи

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