КС России разрешил признавать скрывшихся с места ДТП водителей нетрезвыми

Конституционный суд России в апреле разрешил признавать сбежавших после аварии водителей пьяными не только на основании медицинского освидетельствования, но и «по совокупности иных доказательств».

Примечание 2 ст. 264 УК РФ суд признал не соответствующим Конституции. В соответствии с этим примечанием суды могут признать водителя нетрезвым исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме, либо зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования.

«Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП», — сообщили в суде.

Суд постановил в течение года внести необходимые изменения в действующее законодательство. До этого времени практика останется прежней: сбежавших с места ДТП по-прежнему нельзя априори признавать пьяными, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник