Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента РФ

Об этом говорится в ее письме, которое она направила в редакцию газеты «Ведомости».

«Хватит молчать. Уже несколько месяцев я думаю об этом. И не потому, что так устроены женщины — все на себя примеряют, а потому, что так устроена я – все возможности я воспринимаю как вызов. За пять лет, прошедшие с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне», — говорится в письме.

Ксения Собчак отметила, что всю свою жизнь она работает в России.

«Мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — написала телеведущая.

Собчак пояснила, что ее выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты Госдумы 12 апреля приняли в первом чтении поправки в федеральный закон, которые дают возможность назначить ближайшие выборы президента в 2018 году на 18 марта — день возвращения Крыма в состав России. В июне Владимир Путин подписал изменения в закон «О выборах президента РФ».

Путин в августе пообещал подумать об участии в следующих президентских выборах.

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