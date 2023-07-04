«Кто сеет ветер, тот пожнет бурю» — Эрдоган о событиях во Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о последних событиях во Франции, где вспыхнули беспорядки в результате убийства полицией 17-летнего подростка мальчик хталди.

«Насилие породило насилие и спровоцировало сегодняшние события. Как и в истории, кто посеет ветер, тот пожнет бурю”, – сказал он, комментируя события.

По его словам, Анкара с тревогой следит за развитием событий и надеется, что беспорядки прекратятся. прекратится незадолго до эскалации насилия.

Турецкий лидер выразил обеспокоенность тем, что события во Франции могут усилить притеснение мусульман и иммигрантов.

«С его колониальным прошлым в странах, где он популярный, культурный расизм стал институционализированным расизмом. Корни событий, начавшихся во Франции и вскоре перекинувшихся на другие страны, кроются в созданной таким мышлением социальной архитектуре», — сказал Эрдоган.

Также глава государства близок к подоплеке событий происходящее во Франции. Он отметил, что те, кто пытался преподать Турции урок прав человека, верховенства права и демократии, «глубоко молчали».