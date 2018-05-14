Кто такие славяне? Каковы первые следы их присутствия в Восточной и Центральной Европе? Как выглядела их повседневная жизнь?

Первые следы славян в восточной Европе приурочены к рубежу 4 и 5 веков, когда племенная организация начала формироваться на землях между Одером и Бугом, что стало основой для формирования более поздних славянских стран.

Славяне в V веке начали поселиться в центральной и восточной Европе, оставив свое первоначальное место в бассейне Днепра. Первоначально славяне жили в небольших, открытых поселениях, состоящих из нескольких домов, внутри которых находился очаг или каменная печь. Оборонительные твердыни начали строить только в VII веке. В основном они занимались сельским хозяйством, а также размножением, ремеслами и торговлей, о чем можно узнать подробнее, читая статьи о славянах.

Тела мертвых славян были сожжены и заложены в неглубоких могилах, на которых заливали насыпи — так называемые курганы. Традиция сжигать трупы начала исчезать между IX и XI веками. В славянские могилы обычно не помещались предметы быта или украшения.

Славяне создали богатую мифологию, в которой основное место занимал Перун, бог огня и солнца – Сварог. В дополнение к ним мир верований был заселен меньшими божествами и демонами, в том числе русалками. В местах поклонения статуи богов были помещены в каменные круги. Поклонение богам славян можно было также делать под деревьями, камнями или хижинами.

До сих пор не найдено доказательств того, что славяне имели свой алфавит. Возможно, алфавит, созданный Кирилом во время Великой Моравской миссии, называемый глаголицей, содержит знаки, взятые из алфавита славян, потому что некоторые буквы не могли быть найдены в греческом алфавите. По словам лингвистов, все славянские языки, в том числе польские, происходят от древнеславянского языка.

Славяне включают: Белорусов, боснийцев, болгар, хорватов, черногорцев, чехов, сербов, македонцев, поляков, русских, словаков, словенцев и украинцев. Если Вам интересна история славян, то добро пожаловать на портал Славянский Мир.