КТТУ погасило долги по зарплате перед работниками

В августе из бюджета Краснодара предприятию перечислили 200 млн рублей.

Об этом рассказал и. о. директора КТТУ Геннадий Фролов.

Полученные из городского бюджета средства были направлены на погашение задолженности по налоговым и неналоговым платежам, долгов за электроэнергию, оплату поставки комплектующих. КТТУ гасило кредиторскую задолженность и за счет собственных средств. По словам Фролова, долгов по заработной плате на предприятии сейчас нет.

Мэр Краснодара Евгений Первышов на заседании в администрации отметил, что ситуация в управлении остается сложной.

«КТТУ с нашей помощью постепенно погашает долги по налоговым и неналоговым платежам, рассчитывается с поставщиками, оптимизирует свои расходы, внедряет безналичную, а значит — прозрачную форму оплаты, однако говорить о финансовой устойчивости предприятия пока рано. Мы должны продолжить работу в этом направлении, в том числе оптимизируя пассажирские перевозки в городе и отдавая приоритет муниципальному транспорту», — отметил Первышов.

За первое полугодие КТТУ перевезло 58 млн пассажиров, из них льготных категорий — 12 млн человек, или 21% от общего объема перевозок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале июля общая сумма задолженности предприятия составляла около 800 млн рублей. В замене или обновлении сейчас нуждаются 144 трамвая.

Директором КТТУ временно назначили Геннадия Фролова. Предыдущий директор Иван Полухин в июле написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Он занимал этот пост с 3 марта. До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев, который покинул должность директора по собственному желанию в январе.

Ранее заместитель главы города Евгений Зименко заявил, что проблемы КТТУ копились годами, «одним махом» ситуацию на предприятии не исправить.

Материал об одном дне из жизни Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления смотрите здесь.

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