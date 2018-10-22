КТТУ с начала года сократило долги в два раза

Задолженность Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления перед налоговыми органами и поставщиками с 1 января по 1 октября снизилась на 51,4% — с 498 до 242 млн рублей.

Об этом сообщил директор предприятия на встрече мэра города с коллективом КТТУ.

«Уменьшение объема долгов более чем в два раза с начала года — отличный результат. А если сравнивать с пиком кризиса в августе 2017 года, когда сумма превышала 800 млн рублей, и КТТУ было фактически на грани банкротства и остановки работы, удалось погасить две трети долгов. Эти результаты однозначно говорят о том, что предприятие движется в правильном направлении. Нужно сохранить динамику, чтобы уже в будущем году вывести баланс трамвайно-троллейбусного управления из минуса и работать без долгов. Это более чем реально», — сказал глава города Евгений Первышов.

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал, что долги погасили благодаря совместной работе с департаментом транспорта и дорожного хозяйства по трем направлениям. Наибольший вклад дал переход на оплату проезда по тарифу 26 рублей.

На предприятии также провели финансовую оптимизацию и сократили неэффективные расходы. Помогла и оптимизация маршрутной сети общественного транспорта Краснодара.

Грачев отметил, что уже сейчас предприятие вышло на минимальный уровень задолженности за последние восемь лет. До конца года уровень задолженности планируют снизить еще до 219 млн рублей.

За девять месяцев КТТУ получило от основной деятельности 2,046 млрд рублей — на 100 млн рублей больше, чем за этот же период 2017-го. Рост собственных доходов предприятия составил 105%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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