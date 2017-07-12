КТТУ: в замене и обновлении нуждаются 144 трамвая

Об этом 12 июля рассказал главный инженер предприятия Геннадий Фролов на встрече работников управления с мэром города Евгением Первышовым.

Фролов отметил, что у КТТУ накоплен богатый опыт в проведении ремонтно-восстановительных работ, в первую очередь — трамваев. По его словам, в замене или обновлении сейчас нуждаются 144 трамвая, и если предприятие сможет направлять на эти цели порядка 200 млн рублей ежегодно, то в течение трех-пяти лет весь старый трамвайный парк можно будет отремонтировать.

Во время ремонта в вагонах устанавливают новое оборудование, которое дает до 50% экономии электроэнергии, подчеркнул главный инженер. Помимо этого, возможна установка в трамваях кондиционеров. Это поможет привлечь дополнительных пассажиров.

На встрече также обсудили перспективу участия КТТУ в действующих программах, в частности ремонта городских дорог. Сотрудники предприятия акцентировали внимание на том, что трамвайные пути также являются городскими дорогами. Первышов инициативу поддержал и поручил подумать над ее осуществлением, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о выделении субсидий на погашение долгов КТТУ рассмотрят в гордуме в ближайшее время. На встрече мэра с коллективом управления объявили, что сокращение сотрудников предприятия остановлено.

Ранее заместитель главы города Евгений Зименко заявил, что проблемы КТТУ копились годами, «одним махом» ситуацию на предприятии не исправить. В настоящее время общая сумма задолженности предприятия составляет около 800 млн рублей.

Иван Полухин в июле написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Он занимал этот пост с 3 марта. До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев, который покинул должность директора по собственному желанию в январе.

Материал об одном дне из жизни Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления смотрите здесь.

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