«Кубань 24» будет освещать события инвестфорума в Сочи

Освещать Российский инвестиционный форум в Сочи будут десятки телекомпаний, газет, интернет-порталов. В главном медиацентре будет работать и выездная студия телеканала «Кубань 24».

Оперативная информация, прямые включения и интервью с экспертами будут выходит в эфир каждый час. О всех главных события форума и самых важных соглашениях зрители узнают первыми, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 27-28 февраля. Кубань представит более 500 проектов.

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