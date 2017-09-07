«Кубань 24» будет транслировать концерт Ханны и Миши Марвина на Дне города в Краснодаре

В столице региона к 24 сентября подготовили программу «Геолокация Краснодар», посвященную 224-й годовщине со дня основания города.

Праздник начнется с самого утра: в сквере имени Г. К. Жукова в 10:00 стартует зарядка «Молодежь будущего». Комплекс тренировок проведут профессиональные фитнес-тренеры.

Театральную площадь разделят на тематические локации, которые соответствуют районам города. На молодежных площадках представители уличных видов спорта продемонстрируют мастерство в паркуре и воркауте. Любой желающий сможет сыграть в настольный аэрохоккей, сконструировать самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев, сыграть свадьбу по традициям разных стран мира. На празднике будут работать различные фотозоны.

В 17:00 стартует молодежное шествие. В нем примут участие около 1 тыс. человек, которые пройдут от пересечения улиц Ленина и Красной до Театральной площади. Каждый блок шествия представит собой направление, которое активно развивается в Краснодаре: спорт, медицина, экология, творчество, экономика, инновации.

В 17:00 на Театральной площади начнется большой концерт. На сцене выступят NNdance, Vocal Adrenalin, Dance code, CT11, кавер-группы FUN Q и «Бак с бани». Хедлайнерами праздничной программы в этом году станут певцы Ханна и Миша Марвин. Трансляцию концерта проведет телеканал «Кубань 24».

В 22:00 программа закончится фейерверком, сообщает пресс-служба управления по делам молодежи Краснодара.

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