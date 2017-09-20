«Кубань 24» будет вести прямую трансляцию празднования Дня города в Краснодаре

Прямые трансляции будут идти в социальных сетях телеканала.

Основные торжества пройдут на Театральной площади. Начало трансляций празднования: 23 сентября в 20:00, 24 сентября в 19:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 сентября в 17:00 в Краснодаре стартует молодежное шествие. В нем примут участие около 1 тыс. человек, которые пройдут от пересечения улиц Ленина и Красной до Театральной площади. В это же время начнется большой концерт. На сцене выступят NNdance, Vocal Adrenalin, Dance code, CT11, кавер-группы FUN Q и «Бак с бани». Хедлайнерами праздничной программы в этом году станут певцы Ханна и Миша Марвин.

В 22:00 программа закончится фейерверком.

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