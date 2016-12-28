«Кубань 24» покажет большое интервью с Вениамином Кондратьевым

Ни одна из отраслей экономики края еще не достигла своей вершины развития. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил журналистам. В преддверии Нового года глава региона дал большое интервью.

Вопросы о будущем Кубани и даже о личной жизни губернатору задавали писатель Владимир Рунов и главный редактор газеты «Кубанские новости» Елена Золотова. От Вениамина Кондратьева получили и прогнозы, как будет развиваться экономика края в наступающем году.

— В народе есть очень хорошая поговорка. Все яйца в одну корзину не складывают. И здесь тоже. Дифференциация экономики для меня сегодня приоритет. Должны уделять внимание и агропромышленному комплексу, однозначно и промышленности, курортной сфере. И поверьте, в каждой отрасли в нашей региональной экономике есть свои точки роста.

— То есть мы потолка не достигли?

— Я думаю, что мы даже середины не достигли. Долги — показатель того, что мы не можем зарабатывать ровно столько, сколько нам нужно на жизнь. У нас сегодня колоссальная разница между доходами и расходами. А вот когда мы на самом деле сможем ее сократить, когда мы сможем еще и вернуть долги, значит, экономика заработала на процентов 70-80%.

Рассказал Вениамин Кондратьев и о решении проблем с обманутыми вкладчиками, о поддержке фермеров и о возможных кадровых перестановках, которые ожидаются в следующем году. Спрашивали главу региона и о семейных традициях.

— Скажите, что у вас будет на новогоднем столе? Какое у вас любимое новогоднее блюдо обязательное?

— Как ни странно, я очень люблю голубцы. Голубцы и салат оливье. Я не сторонник каких-нибудь изысканных блюд. Люблю обычную кубанскую кухню, народную кухню. Потому что она самая полезная, самая натуральная.

— А что за бокалы вы поднимаете в новый год? Это будет шампанское?

— Это традиционно шампанское «Абрау-Дюрсо».

Полную версию интервью с главой Краснодарского края смотрите 28 декабря в 20:30 в эфире канала «Кубань 24».

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