«Кубань 24» покажет концерт группы «Серебро» и Наргиз Закировой в Краснодаре

Прямая трансляция с празднования Дня города начнется 23 сентября в 19:00 на канале «Кубань 24».

Наргиз Закирова, группы «Серебро» и Garuda выйдут на сцену в рамках молодежной программы «Краснодар. Версия 2.25».

«Их выбирали в соответствии с предпочтениями молодежи, и, надеемся, концертная программа понравится всем гостям праздника», — рассказал начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

В 22:00 программа завершится фейерверком, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общественный транспорт 23 сентября будет работать до полуночи.

Краснодар официально стал городом-миллионером. Губернатор Вениамин Кондратьев 22 сентября поздравил краснодарцев с Днем города.

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