«Кубань 24» покажет концерт в честь Дня семьи, любви и верности в Краснодаре

Концерт состоится 8 июля на площади имени Пушкина.

На сцену выйдет Кубанский казачий хор, ансамбли «Криница», «Адажио» и другие коллективы края. Помимо творческих номеров, гостям расскажут о семьях, которые прожили вместе 30,40 и даже 50 лет. По традиции, лучших наградят.

Начало – в 19:00. Телеканал «Кубань 24» покажет концерт в прямом эфире. Посмотреть трансляцию онлайн можно здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», масштабно праздновать День семьи, любви и верности будут по всему региону. Например, в Геленджике откроются фотовыставки, пройдет час истории и вечерний концерт. Для жителей Темрюка проведут соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья», в Анапе мастера приглашают на ярмарку.

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