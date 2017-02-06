«Кубань 24» покажет спецрепортаж «Поля преткновения»

Расследование «Кубань 24» «Поля преткновения» о бывшем атамане Казанского казачьего общества Николае Бородине и других участниках резонансного дела об отъеме земли выйдет в эфир 6 февраля.

Следственный комитет Краснодарского края расследует уголовное дело в отношении крупного фермера Николая Бородина. По версии правоохранителей, в 2013 году мужчина взял землю у пайщиков в станице Казанской Кавказского района. Собрал собственников и предложил передать землю новому арендатору — ему.

Однако следователи считают: большую часть голосов Бородин получил незаконно — с помощью сомнительных документов и активного участия местной предпринимательницы Елены Петровой, теперь тоже фигурантки уголовного дела. Николай Бородин вину не признает, но и объяснить, почему, как он считает, претензии следователей беспочвенны, не торопится.

«Старая история, давайте, когда закончим со следственным комитетом, когда подведем черту. Ребята, комментарии закончены», — сказал Бородин.

Жители Казанской, которые не по своей воле стали пайщиками Бородина, жалуются, что забрать собственные гектары не могут. Не привык фермер отдавать нажитое. Уж скорее, наоборот, утверждает Виктор Аскольский из станицы Казанской. Он так же, как Бородин, брал землю в аренду. И работал до тех пор, пока наделы, на которых он выращивал пшеницу, не приглянулись, как выразился Аскольский, станичной троице.

«Коломийцев, Бородин и Петров решили договориться с пайщиками и вывести эту землю от меня к себе в хозяйство. Получилось, 680 га они забрали, 120 га у меня там осталось», — рассказал фермер Виктор Аскольский.

Кавказскую троицу, фермеров-арендаторов Бородина, Петрова, Коломийцева, как оказалось, связывает давняя прочная дружба и взаимовыручка. К примеру, предпринимательница, замешанная в фальсификации голосов пайщиков, супруга Олега Петрова. От него ниточка тянется к скандальному тракторному маршу.

Каким образом Петров, сам арендатор, оказался во главе колонны простых фермеров? Зачем среди сельхозмашин затесались активисты объединения перевозчиков России и какое вообще дело дальнобойщикам до огородных проблем? И почему якобы обиженные фермеры пошли на Москву, когда до Краснодара, где успешно помогает аграриям специальная комиссия, гораздо ближе?

Расследование «Кубань 24» «Поля преткновения» телеканал покажет 6 февраля в 18:00.

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