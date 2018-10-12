«Кубань 24» покажет телеверсию празднований Дня освобождения Кубани

На этой неделе Краснодарский край отметил 75-ю годовщину со дня освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.

Главные торжества прошли в Темрюкском районе в музее «Военная горка». Там собрались тысячи гостей со всей Кубани. Каждый район представил свою историю освобождения от фашистов. Артисты показали реконструкцию последних боев за Кубань, а в небе фигуры высшего пилотажа демонстрировали «Русские витязи».

Телеверсию этого масштабного праздника покажет телеканал «Кубань 24» 13 октября. Начало трансляции в 17:30.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в торжественных мероприятиях в Темрюкском районе, посвященных 75-летию освобождения края и завершению битвы за Кавказ, приняли участие более 20 тыс. человек. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возложил цветы к монументам героям войны.

Фоторепортаж с места торжеств можно посмотреть здесь.

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