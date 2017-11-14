«Кубань 24» представила семь работ на телевизионный конкурс «Федерация»

Церемония награждения конкурса проходит в Москве.

В каждой номинации — «виноделие», «туризм», «медицина», «культура» — есть материалы журналистов телеканала «Кубань 24». В прошлом году победителем конкурса стал журналист телеканала Денис Сопов с документальным фильмом «Заварка Иуды», который взял приз в номинации «Бренд региона».

Проект «Федерация» — это творческий конкурс, созданный специально для средств массовой информации. Он охватывает всю Россию от Калининграда до Владивостока.

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