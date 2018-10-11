Кубань четвертый раз стала лучшей в России по развитию физкультуры и спорта

Краснодарский край наградили за победу во всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации.

О победе региона в смотре стало известно весной, когда в министерстве спорта РФ подвели итоги конкурса. Краснодарский край опередил такие территории как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область. Награждение состоялось 11 октября в рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Ульяновске под патронатом президента России Владимира Путина.

Переходящий кубок первому заместителю министра физической культуры и спорта края Сергею Мясищеву вручили заместители министра спорта России Павел Новиков и Марина Томилова. Также край получил кубок за победу в смотре-конкурсе по первой группе регионов — с населением свыше 2,5 млн жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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