Кубань и Ассоциация исламского бизнеса будут сотрудничать в инвестиционной сфере

Соответствующий меморандум о намерениях подписали сегодня в ходе встречи Вениамин Кондратьев и президент организации Марат Кабаев.

Губернатор отметил, что у региона много контактов с бизнесменами стран мусульманского мира. Турция — основной внешнеторговый партнер края. В прошлом году товарооборот составил около 1 млрд долларов. В июле представители турецкого бизнеса посетили ряд крупнейших предприятий Кубани. Также в этом году регион посетила делегация Королевства Бахрейн.

«Для нас важен любой бизнес, который сделает наш край сильнее, даст динамику отраслям экономики. Мы заинтересованы в экспорте готовой продукции, развиваем переработку, а также можем предложить инвесторам площадки «под ключ» для создания новых предприятий в отрасли машиностроения, станкостроения, фармацевтике», — отметил Кондратьев.

По словам Марата Кабаева, Ассоциация исламского бизнеса активно развивает сотрудничество с представителями бизнеса Турции, Малайзии, Индонезии.

«Многие инвесторы уже изъявили желание присутствовать в России, им интересны сельское хозяйство, различные сферы промышленности. Наша ассоциация готова оказать им всестороннюю поддержку в налаживании деловых контактов», — отметил президент организации.

По итогу встречи стороны подписали меморандум о намерениях по взаимодействию в инвестиционной сфере между администрацией Краснодарского края и некоммерческой организацией «Международная Ассоциация Исламского Бизнеса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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