Кубань и Крым на пять лет заключили соглашение о развитии туризма

Соглашение 11 марта подписали министры курортов Крыма и Кубани Вадим Волченко и Христофор Константиниди. На церемонии подписания присутствовал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Соглашение заключили на туристской международной выставке «Интурмаркет-2018».

Регионы в ближайшие пять лет намерены вести скоординированную политику в области развития туризма, индустрии гостеприимства и межрегионального сотрудничества. Планируется расширять связи между турбизнесом, создать единую сеть туристских маршрутов, экскурсий, сотрудничать в реализации туристских программ военно-патриотического воспитания молодежи.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, полуостров и Краснодарский край объединяет общее побережье, общие перспективы в формировании турпродуктов, общие исторические и культурные ценности и гастрономические предпочтения в виде черноморской кухни.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди отметил, что в рамках соглашения планируется создать единую сеть туристских маршрутов и экскурсий. Кроме того, по его словам, запуск моста через Керченский пролив также открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества двух регионов, сообщает РИА «Новости».

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