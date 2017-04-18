Кубань и Крым планируют подписать соглашение о сотрудничестве

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов в рамках III Ялтинского международного экономического форума подпишут протокол мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном развитии.

Документ предполагает расширение ассортимента товаров в магазинах Кубани и Крыма, взаимодействие по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, обмен базами данных по инвестпроектам. Также планируется совместное участие делегаций на таких мероприятиях как Российский инвестиционный форум в Сочи, выставка «ЮгАгро», международная выставка «Крым — Юг России», ЯМЭФ и других событиях.

Ялтинский международный экономический форум пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на форуме был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций, сообщает ТАСС.

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