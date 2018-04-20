Кубань и Крым планируют развивать единый туристический кластер

Об этом главы двух регионов говорили 20 апреля на Международном экономическом форуме в Ялте.

Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов подчеркнули, что соседние субъекты России не собираются конкурировать из-за туристов, а напротив, будут сотрудничать, чтобы сделать их отдых комфортнее. Суммарно Краснодарский край и Крым за год принимают более 21 млн человек, которые приезжают на Черноморское побережье.

«Мы выиграем, если сможем объединить свои объекты культурного и археологического показа, наши пляжи для того, чтобы, приезжая на Черноморское побережье, отдыхающие могли посетить и Крым, и Краснодарский край. Открытие Крымского моста, безусловно, будет этому способствовать, потому что мы сможем, к примеру, сделать «Золотое Боспорское кольцо». Человек сможет, прилетев в Сочи, добраться до Крыма, а прилетев в Крым, в Симферополь, — добраться до Сочи. Это повысит интерес к Черноморскому побережью. Важно, чтобы курорты для россиян начинались не с пляжей Крыма и Краснодарского края, а с границ. Очень важен придорожный сервис, который должен быть на высочайшем уровне. Это наша экономика, наша прибыль, качество жизни на Кубани и в Крыму. Давайте делать все, чтобы экономика у нас получилась, и как местным жителям, так и отдыхающим было комфортно», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы туристические, южные регионы. У нас в данном случае есть такие уникальные объекты, которых нет в других субъектах Российской Федерации, — пляжные территории. Совместно все это будем развивать», — отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Губернатор Кубани также предложил совместно с Крымом решать проблему утилизации отходов. Для курортных регионов это острый вопрос, а после открытия моста на полуостров Краснодарский край превратится в транзитную зону с огромным потоком отдыхающих со всей России.

«Безусловно, есть проблемы, которые для нас принципиально важны. Конечно, количество туристов порождает определенные проблемы, связанные с жизнедеятельностью, в том числе отходы. Сегодня мы должны вместе подумать, как эти отходы утилизировать. Мы — две экологически чистые зоны России, которые должны сбалансировать приоритеты и понять, где мы можем разместить мусороперерабатывающие заводы — на территории Краснодарского края или, допустим, на паритетных началах в Крыму — и вместе принять решение, чтобы эту проблему не допустить», — считает Вениамин Кондратьев.

На Международном экономическом форуме в Ялте обсуждали не только сотрудничество между регионами внутри страны, но и взаимодействие России с остальным миром. На деловой саммит в Крым приехали около 3 тыс. участников из 70 стран. Это бизнесмены, эксперты, политики, в том числе и депутаты Европарламента. Впервые в Ялту приехала делегация из Сирии.

Основным событием форума стало пленарное заседание. Его открыл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Главной темой стало экономическое будущее России. Участие в обсуждении принял и губернатор Краснодарского края.

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