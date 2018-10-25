Кубань и Крым вместе будут развивать яхтенный туризм

Соглашение между парламентами двух регионов было заключено 25 октября.

Подписание документа состоялось в рамках проведения XXIX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Керчи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЗСК.

Главная тема двусторонней встречи — рассмотрение обращения крымского госсовета к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее развитие яхтенного туризма.

«Краснодарский край и Республика Крым обладают достаточным потенциалом для развития нового перспективного направления», — заявил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

По мнению крымских депутатов, для оказания услуг яхтинга требуется четкое законодательство, регулирующее отношения между туристами, владельцами судов и предприятиями яхтенной инфраструктуры.

«Наши крымские коллеги совершенно своевременно подняли вопрос о развитии яхтенного туризма. Он очень перспективен и для Краснодарского края», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава кубанского парламента также отметил, что подписанное соглашение — это даже не начало пути, а только отправная точка. По его словам, чтобы направление развивалось эффективно, краю нужно, как минимум, 19 марин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время рабочей поездки в Туапсинский район 23 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал создавать сеть марин на Черноморском побережье как перспективное направление развития санаторно-курортного комплекса региона.

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