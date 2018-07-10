Кубань и Ставрополье обменяются опытом по введению курортного сбора

В Ессентуках кубанская делегация посетит местные санатории и примет участие во встречах с представителями турбизнеса.

Делегаты познакомятся с реализацией эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на примере санатория «Русь», обсудят вопросы введения закона на совещании с коллегами из министерства туризма Ставрополья и представителями санатория «Металлург», а также побывают с экскурсией в Лечебном парке.

В течение нескольких месяцев представители минкурортов региона проводили подготовительную работу по вопросам курортного сбора: выездные семинары для муниципалитетов и турбизнеса, в которых в общей сложности приняли участие более 700 человек. Разработали и утвердили базу подзаконных актов регионального уровня, провели информационно-разъяснительную работу среди операторов курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартует 16 июля. Согласно региональному закону, размер курортного сбора составит 10 рублей в сутки, что составляет менее 1% затрат при заселении туриста в гостиницу или другое средство размещения. Он будет взиматься с отдыхающих в день заселения в объекты Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района.

От оплаты курортного сбора, помимо определенных федеральным законом 19 категорий льготников, освобождены все жители Кубани.

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