Кубань и Япония обсудили перспективы развития отношений в сфере АПК

Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Светлана Ковалева 27 февраля встретилась с представителями администрации японской префектуры Ямагути.

Встреча состоялась на инвестиционном форуме в Сочи. Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Ковалева рассказала японским коллегам о развитии сферы АПК в крае, а также о приоритетных направлениях работы.

«Развитие отрасли переработки сейчас находится среди приоритетных задач в сфере регионального сельского хозяйства. Поэтому нас интересуют вопросы приобретения оборудования для перерабатывающих предприятий, внедрение инновационных технологий в производство. Министерство сельского хозяйства открыто для диалога», — сказала замминистра.

Она отметила, что Кубань рада новым иностранным инвесторам и готова предложить для реализации перспективные и выгодные проекты.

Делегаты рассказали о научном потенциале АПК в Японии, а также отметили заинтересованность в поставке своей продукции на территорию края.

После встречи стороны обменялись контактами и договорились более детально проработать возможные варианты сотрудничества.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи участники делегации из Японии провели переговоры с представителями регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, а также министерства культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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