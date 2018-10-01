Кубань на 40% перевыполнила план по курортному сбору

Об этом рассказали в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

За два месяца в Краснодарском крае собрали 52 млн рублей. Это почти на 40% больше, чем планировалось. За год на Кубани рассчитывают получить 70 млн рублей. Сбор ввели с 16 июля в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Сочи, а также в четырех небольших поселениях Туапсинского района — Джубга, Небуг, Новомихайловский и Шепси, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал 16 июля. Курортный сбор взимается с отдыхающих в день заселения. Размер сбора — 10 рублей в сутки с человека.

От оплаты курортного сбора, помимо определенных федеральным законом 19 категорий льготников, освобождены все жители Кубани.

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