Кубань на инвестфоруме в Сочи представит проект по производству фиточая

Краснодарский край представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект производства фиточая из растений Северного Кавказа. Об этом 20 февраля сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

«В Отрадненском районе площадка ищет инвестора для реализации проекта по производству эксклюзивного фиточая на основе растительного сырья представителей экологически чистой флоры Северного Кавказа. Сумма вложений оценивается в 312,6 млн рублей. Спрос на такую продукцию устойчиво растет, поэтому проект имеет хорошие перспективы», — отметил он.

На производственной площадке планируется разместить завод, складские помещения для сырья и готовой продукции и административные здания. Производственная мощность составит 85 тыс. упаковок фиточая в год.

По словам Коробки, в 2017 году Кубань вновь покажет инвесторам проект по строительству в регионе сети оптово-распределительных центров. Первый такой комплекс в России открылся осенью 2016 года в Успенском районе Краснодарского края, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум». Он пройдет 27-28 февраля.

«Кубань 24» будет освещать события инвестфорума в Сочи.

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