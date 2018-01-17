Кубань на инвестфоруме в Сочи представит пять приоритетных проектов

17 января в 08:39

До Российского инвестиционного форума осталось меньше месяца. Регионы уже подготовили флагманские проекты для презентации на одной из главных экономических площадок страны.

Кубанская экспозиция будет самой обширной. Краснодарский край представит пять приоритетных предложений в различных отраслях от пищевой и перерабатывающей промышленности до экономики.

Традиционно готовят контракты в сфере сельского хозяйства. Регион представит масштабный проект строительства тепличных комплексов в нескольких муниципалитетах. Объем инвестиций составит больше 7 млрд рублей.

Участникам форума предложат обратить внимание на возведение предприятия по производству пектина в Староминском районе. В Кавказском районе планируется создать завод фруктовых соков.

Российский инвестиционный форум пройдет в олимпийской столице 15 и 16 февраля. В прошлом году на РИФ в Сочи Кубань заключила больше 200 соглашений на общую сумму 140 млрд рублей.

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