Кубань на инвестфоруме в Сочи впервые представит и уже готовые предприятия

Делегация Краснодарского края готовит свои проекты для главного делового события страны. Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 27-28 февраля.

Край презентует проекты на сумму более 270 млрд рублей. Среди них и уже готовые предприятия.

«Впервые будем представлять новые площадки, которые уже имеются у инвесторов, но производство на которых пока не реализовано. Эти инвесторы, которые сейчас являются акционерами, готовы предложить свои пустующие мощности в качестве инвестиций для вновь приходящих производственных компаний», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов.

На форуме запланировано проведение круглых столов и конференций, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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