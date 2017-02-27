Кубань на инвестфоруме в Сочи заключила соглашение с АФК «Система»

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 27 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Оно рассчитано на три года и направлено на создание благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Краснодарского края. Ключевыми направлениями взаимодействия корпорации и администрации региона станет разработка совместных проектов в области сельского хозяйства, торговли, информационных и телекоммуникационных технологий, а также привлечение инвестиций в региональную экономику.

Документ закрепляет обязательство неукоснительного выполнения всех требований в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности при реализации.

Как отметил Евтушенков, Кубань — один из самых благоприятных регионов для сельского хозяйства как по географическим условиям, урожайности и логистике, так и по инвестиционному климату.

«Мы нацелены на дальнейшее расширение нашего земельного банка и повышение интенсивности производства за счет применения новейших знаний, лучшей экспертизы и внедрения современных агротехнологий. Уверен, что наша совместная работа с властями региона будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли и сопутствующих индустрий на юге России без ущерба для экологии и принесет ощутимую пользу жителям края», — отметил он.

Вениамин Кондратьев заявил, что власти Краснодарского края со своей стороны готовы оказать инвесторам, нацеленным на долгосрочную системную работу в регионе, все предусмотренные законодательством меры господдержки.

«АФК «Система» — это лидирующие предприятия в сельском хозяйстве нашего региона, это новейшие технологии. Это бережное отношение к нашей земле, это тот самый случай, когда бизнес думает не только о собственной прибыли, но и заботится о сохранении плодородия почвы, о восстановлении ресурсов. И мы заинтересованы в том, чтобы вы могли развивать свой потенциал, потому что вместе с ним будет и развиваться экономика территорий, социальная жизнь», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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