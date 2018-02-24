Кубань на конкурсе «Краса России» представят пять девушек

Имя победительницы объявят 28 февраля в Сочи.

Краснодарский край будут представлять Екатерина Лозенко из Туапсе, Валерия Сергеева из Сочи, Анастасия Щерба из Новороссийска и Анжелика Мороз из Геленджика и Кристина Алехина.

В этом году в конкурсе примут участие более 40 девушек. Презентация участниц пройдет 24 февраля в Сочи. Начало — в 20:00, сообщается на странице мероприятия в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», финал конкурса состоится в Сочи 28 февраля. В этом году «Краса России» пройдет под девизом «Сочи — столица красоты».

Конкурс «Краса России» проводится ежегодно с 1995 года.

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