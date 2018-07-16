Кубань на конкурсе «Студенческий лидер» представит аспирант из Краснодара

В краевой столице подвели итоги состязания между представителями 15 вузов Южного федерального округа. Пальма первенства досталась Амуланге Адьяевой из Калмыцкого государственного университета, вторым стал заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов КубГУ Сергей Покатилов.

«Самое сложное было выйти за рамки своего уровня комфорта и впервые за десять лет профсоюзной деятельности, когда ты уже аспирант третьего курса и преподаватель, поучаствовать в этом конкурсе наравне с молодыми, горячими сердцами», — сказал Сергей Покатилов.

Конкурс проходит в России уже в 16-й раз. Каждый год в нем принимают участие около 15 тыс. человек из более чем 200 учебных заведений.

«Конкурс выявляет сильнейших среди лидеров студенческих профсоюзных организаций. Ориентирован на развитие студенческого профсоюзного движения в Общероссийском профсоюзе образования», — отметил заместитель председателя Краснодарской краевой организации Общероссийского профсоюза образования Экверхан Сурхаев.

Теперь Амуланга Адьяева и Сергей Покатилов представят Южный Федеральный округ на всероссийском этапе конкурса. Состязания пройдут в сентябре в Краснодарском крае в поселке Дивноморском.

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