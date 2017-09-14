Кубань на Всемирном фестивале молодежи и студентов представят около 400 человек

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор края Вениамин Кондратьев проинспектировали готовность объектов к проведению фестиваля, который стартует 14 октября в Сочи.

Делегация осмотрела ледовый дворец «Большой», где пройдет церемония открытия и закрытия фестиваля, площадки общих сборов участников и главный медиацентр в Олимпийском парке.

Сергей Кириенко, который также является председателем оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля, высоко оценил проделанную работу.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что Краснодарский край понимает ответственность за организацию и проведение события.

«Приоритет для региона — обеспечение безопасности участников и гостей, транспортная и медицинская доступность, проработка культурной программы», — сообщил глава региона.

Губернатор уточнил, что на период проведения фестиваля планируется задействовать более 3 тыс. сотрудников полиции, 300 курсантов Краснодарского университета МВД, почти 1 тыс. 500 сотрудников Росгвардии, в том числе более 800 военнослужащих. Они будут патрулировать территорию Олимпийского парка, дежурить в местах массового пребывания людей.

Также разработана концепция транспортного обеспечения, согласно которой предусмотрен 41 дополнительный маршрут для перевозки волонтеров, гостей и участников. Планируется задействовать 185 автобусов и микроавтобусов, 200 автомобилей и 50 электрокаров. Для размещения гостей и участников определены 29 гостиниц в Имеретинской низменности, Адлере и Красной поляне.

Глава региона отметил, что Краснодарский край представят порядка 400 участников и самая многочисленная делегация волонтеров — 610 человек.

«Все кубанские волонтеры прошли специальную подготовку, имеют опыт работы на международных событиях, в том числе на Олимпийских играх», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 22 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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