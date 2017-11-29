Кубань на выставке ЭКОТЕХ представит проекты внедрения инновационных технологий в промышленности

Вторая Международная выставка-форум пройдет с 12 по 14 декабря в Москве.

В выставке ЭКОТЕХ-2017 примут участие более 20 экспонентов от Краснодарского края, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

В делегацию вошли представители министерства природных ресурсов, министерства образования, науки и молодежной политики, министерства курортов и туризма, департамента промышленной политики, администрации Краснодара и городского Центра озеленения и экологии. Кубань будут представлять промышленные предприятия различных секторов экономики. Это ЗАО «Тандер», ООО «ТЕГАС», ООО «Еврохим Белореченские Минудобрения», ООО «Энергия — Юг», ООО «Абинский Электрометаллургический завод», АО «Мусороуборочная компания», ЗАО «Филип Моррис Кубань», компания РЕНО, ООО «Югэнерготрейд», ООО «Агентство Ртутная безопасность», фирма «Лефкадия», ОАО «Ейск-Экс-Порт», ООО «Вената». На выставке будут и представители КубГУ, КубГАУ, КубГТУ, а также изобретатели Центра детского и юношеского технического творчества. Делегацию края возглавит вице-губернатор Сергей Болдин.

В экспозицию Кубани войдут проекты, направленные на внедрение наилучших доступных технологий в промышленности. Среди них — план реконструкции склада апатитового концентрата, переход на механическую подачу для ООО «ЕвроХим Белореченские Минудобрения». Для «Абинского Электрометаллургического завода» разработаны проекты модернизации систем газоочистки электросталеплавильного цеха, установки газопылеулавливающих устройств для удерживания вредных веществ, выбрасываемых технологическими агрегатами, создания отделения нейтрализации сточных вод. Еще один проект от края — строительство сети заправочных станций для электромобилей.

Большое внимание в экспозиции уделят развитию региональной сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В этом году создали пять таких зон регионального значения в Краснодаре, три в Анапе и Павловском районе. Специалисты обследовали три природные территории в Анапе и Приморско-Ахтарском районе для придания им правового статуса ООПТ регионального значения. Это прибрежные природные комплексы «Анапское взморье» и «Ясенская коса», а также земли государственного природного заказника «Анапский». Сведения о 40 ООПТ регионального значения внесли в Единый государственный реестр недвижимости.

В минприроды пояснили, что сейчас проводят работу по развитию зеленых зон в муниципалитетах, созданию новых и реконструкции старых парков, скверов, аллей, бульваров, дендрариев, поддерживающих идею создания комфортной городской среды. Всего с начала года создали 71 зеленую зону на площади 46,01 га. Среди них 32 парка к 80-летию Краснодарского края. На кадастровый учет поставили 49 зон на площади 32,4 га. В ведомстве отметили, что одним из наиболее красивых проектов в этой области является проект создания парка у стадиона ФК «Краснодар».

На выставке ЭКОТЕХ Краснодар продемонстрирует проекты, направленные на улучшение качества городской среды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край примет участие во Всероссийском съезде по охране окружающей среды в Москве.

Вернуться на ленту

Источник