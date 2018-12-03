Кубань на выставке в Барселоне презентовала возможности по организации мероприятий

Делегация региона провела более 50 встреч с потенциальными партнерами, а также девять презентаций для профессионалов рынка индустрии.

В частности, представили информацию о Сочи как лидере событийного туризма и круглогодичном курорте. Кроме того, презентован самый крупный выставочно-конгрессный комплекс в регионе «Экспоград Юг», расположенный в Краснодаре.

Теперь работа с операторами международных конгрессно-выставочных событий продолжится на Кубани.

«Впереди развитие новых установленных контактов, организация инспекционных визитов для более подробного изучения потенциала региона в отрасли конгрессной индустрии. По итогам работы уже запланировано несколько рабочих и бизнес визитов иностранных делегаций», — сказал глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков.

В Испании с 27 и 29 ноября прошло ключевое мировое мероприятие в области индустрии встреч — всемирная выставка IBTM World-2018. В ней приняли участие более 15 тыс. профессионалов отрасли из 141 страны мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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