Кубань начнет сотрудничать с крупными сельхозкомпаниями в сфере развития агротехнологий

Соглашение подписали министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, компания «ФосАгро-Регион» и «Ростсельмаш» на выставке «ЮГАГРО-2017».

В рамках соглашения стороны планируют объединить усилия в области научных агрономических исследований и проектно-конструкторских работ, направленных на развитие и внедрение на Кубани аграрных технологий с учетом уникальных природно-климатических и почвенных условий и приоритетных сельхозкультур.

Партнеры договорились информировать аграриев края о возможностях и перспективах практического использования результатов совместной работы.

Планируется, что первым шагом станет создание программы комплексного подхода по развитию агротехнологий с получением гарантированного экономического эффекта для сельхозпроизводителей. В 2017—2019 годах «ФосАгро-Регион» и «Ростсельмаш» собираются направить на научные исследования в крае около 60 млн рублей.

«Наша задача — получать максимальный результат при минимальной себестоимости. Подписанное сегодня соглашение — это прямой путь к снижению себестоимости сельхозпродукции для аграриев края», — цитирует министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереку пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка «ЮГАГРО-2017» проходит с 28 ноября по 1 декабря 2017 года в ВКК «Экспоград Юг». Деловая программа агропромышленной выставки включает 35 мероприятий, составляющих в общей сложности почти 70 часов. Ожидается, что в выставке примут участие 676 компаний.

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