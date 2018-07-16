Кубань направила в вооруженные силы РФ около 6 тыс. человек

Губернатор региона Вениамин Кондратьев 16 июля обсудил итоги весенней призывной кампании с начальником военного комиссариата Сергеем Пуликовским.

Весенняя призывная кампания закончилась 15 июня. Краснодарский край направил в вооруженные силы РФ почти 6 тыс. человек. Глава региона отметил качественную работу военкоматов Сочи, Краснодара, Анапы, Темрюка, Горячего Ключа.

Губернатор отметил, что план, который стоял перед регионом, выполнен — Кубань вносит достойный вклад в обороноспособность страны.

Также Вениамин Кондратьев рассказал о важности активной работы с молодежью до призыва. Прежде всего, речь идет о спортивной и военно-патриотической подготовке.

«Эти задачи сегодня выполняются на достойном уровне. В крае наращиваются возможности для занятий спортом, строятся спортивные комплексы, открываются новые секции в школах, в отдаленных населенных пунктах, большую работу проводит ДОСААФ», — рассказал губернатор.

Сергей Пуликовский подтвердил, что с каждым годом повышается качество подготовки кубанской молодежи.

«По состоянию здоровья, допризывной подготовки нареканий к ним нет, тем более если это призывники-казаки. Казаки служат достойно, являются примером для всех военнослужащих», — отметил начальник военного комиссариата Кубани.

Вице-губернатор Николай Долуда добавил, что в весенний призыв в ВС РФ направили 378 казаков. К концу года планируется отправить для службы в вооруженных силах более 1 тыс. казаков. Процент годности призывного состава из года в год улучшается, сейчас он составляет почти 84%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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