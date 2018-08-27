Кубань назвали одним из самых театральных регионов в РФ

Об этом заявил ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

«В ходе реализации проекта «Лаборатория будущего театра» ГИТИС установил, что один из самых театральных регионов в РФ — это Краснодарский край, а также выяснилось, что в Ямало-Ненецком округе нет ни одного театра. Что касается итогов исследований современного зрителя, то среднестатистический зритель — женщина 39 лет, а не пенсионерка, как было принято считать раньше», — рассказал Заславский.

В рамках проекта также впервые посчитали театры в России. В список вошли только учреждения, которые получают бюджетное финансирование. Согласно официальным данным, сейчас их 665 со зрительской аудиторией 38 млн человек.

Заславский сообщил, что с ноября по май 2019 года пройдет конкурс студенческих работ на тему театра будущего. Основная идея конкурса заключается в стимулировании творческой активности студентов театральных вузов по проектированию театра будущего.

Также в планах проекта «Лаборатории будущего театра» — обзор существующих мировых программ, институтов и кафедр, которые занимаются футурологией и статистическими исследованиями. На основании собранной информации в конце февраля 2019 года пройдут стратегические сессии и конференции, а в ноябре — состоится презентация альманаха со статьями на тему театра будущего, сообщает РИА «Новости».

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